Орден Мужества передали семье

В актовом зале администрации города Лагани глава района Юрий Когаев. Орден мужества участника СВО передал семье - жене Любови Николаевне и детям.

Юрий Албутаев служил в морской пехоте водителем, погиб при исполнении воинского долга в январе этого года. На церемонии вручения присутствовали военный комиссар Лаганского и Черноземельского районов Павел Онкоров начальник РЭС Эдуард Тимошкеев, родные и близкие погибшего бойца.

Он жил с семьёй в Улан-Холе, у него четверо детей и внуки. Более 17 лет работал в Лаганском филиале ПАО «Россети Юг» в «Калмэнерго».