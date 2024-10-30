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1 ноября, 07:39
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Орден Мужества передали семье

Орден Мужества передали семье

В актовом зале администрации города Лагани глава района Юрий Когаев. Орден мужества участника СВО передал семье - жене Любови Николаевне и детям.

Юрий Албутаев служил в морской пехоте водителем, погиб при исполнении воинского долга в январе этого года. На церемонии вручения присутствовали военный комиссар Лаганского и Черноземельского районов Павел Онкоров начальник РЭС Эдуард Тимошкеев, родные и близкие погибшего бойца.

Он жил с семьёй в Улан-Холе, у него четверо детей и внуки. Более 17 лет работал в Лаганском филиале ПАО «Россети Юг» в «Калмэнерго».

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