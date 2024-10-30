Выбери свой билет в будущее

Знакомство со специальностью «Сестринское дело» в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» провели в Калмыцком медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой.

Учащихся 7-9-х классов из средней школы №3 и школы №4 Элисты пришли познакомиться с профессией медиков. Преподаватели колледжа ребятам рассказали о том, что входит в обязанности среднего медицинского персонала, показали ключевые медицинские манипуляции. Они подчеркнули, что работа медсестры, медбрата требует не только профессиональных знаний и навыков, но и внимательного отношения к пациентам, их проблемам и нуждам.

На площадке компетенции «Медицинский и социальный уход», школьники ознакомились с зонами стационара, дневного стационара, центром сестринского ухода/хосписа.

Также ребята увидели современное медоборудование и получили возможность поучаствовать в практических заданиях.

Фото: Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой