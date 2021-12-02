Обращение Главы Калмыкии Бату Хасикова ко Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа

"Сегодня мы отмечаем памятную дату, связанную с трагическими событиями в истории нашего народа, – День памяти и скорби. Ровно 78 лет прошло с тех пор, как калмыцкий народ подвергся депортации, был оторван от родных мест и принудительно изгнан с родной земли.

Эта трагедия унесла жизни тысяч ни в чем неповинных людей. Но наш народ достойно пережил ее, всегда хранил веру в справедливость и надежду на возвращение домой.

Несмотря на все тяготы и лишения на чужой земле, наши родители, наши аавы и ээҗи сберегли национальные обычаи и традиции, нашу культуру и язык. Вернувшись на Родину спустя 13 долгих лет, благодаря самоотверженному и неустанному труду они смогли восстановить и вновь воссоздать нашу республику. Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить это наследие и приумножить его.

Как отмечал наш Президент Владимир Владимирович Путин, репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей. Владимир Владимирович подчеркивал, что это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и, тем более, невозможно ничем оправдать.

Сегодня мы отдаем дань прошлому, зажигаем лампадки и проводим памятные мероприятия. Мы вспоминаем тех, кто стал жертвой депортации, и тех, кто пережил это несчастье. Это страшная и печальная страница нашей истории, которую мы не должны забывать.

Важно отметить, что в этом году, уже завтра, свое 25-летие отметит памятник «Исход и Возвращение». Посвященный трагическим событиям нашей истории, он ежегодно собирает вокруг себя тех, кто хочет почтить память не возвратившихся в родной край из сибирской земли.

Убежден, что память об этих событиях всегда будет с нами, передаваться из поколения в поколение. Пусть она дает нам сил, чтобы уверенно двигаться вперед, с такой же верой преодолевать все трудности.