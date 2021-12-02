Сегодня 28 декабря – День памяти и скорби, день жертв депортации калмыцкого народа

77 лет назад осуществлена операция под кодовым названием “Улусы”. Ссылка народа длилась 13 лет. Только в 1957 году Верховный Совет СССР признал депортацию калмыков и других репрессированных народов «варварской акцией сталинского режима» и тяжелейшем преступлением.

Результатом ссылки стала потеря калмыцкого населения, которая составила более половины от общей численности. Однако вопреки всему репрессированные калмыки, разбросанные по самым отдалённым уголкам страны, смогли сохранить национальное достоинство. Не теряли надежду и веру в справедливость.

Сознавая необходимость помощи фронту, калмыки не жалея себя трудились в местах депортации, внося свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Сплочённость, трудолюбие, вера в справедливость и стремление вернуться в родные степи помогли калмыкам выжить, и при этом сохранить язык, культуру и традиции.