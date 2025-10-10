11 ноября, 17:12
 11 °C
93,93
81,01
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 ноября, 13:58
НовостиСобытие

О состоянии аварийности на территории Республики Калмыкия

О состоянии аварийности на территории Республики Калмыкия

За неделю на территории Республики Калмыкия зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы различной степени тяжести.

6 ноября на 63 километре автодороги «Малые Дербеты – Большой Царын» 64-летний водитель грузового автомобиля «Камаз-5320» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген-Поло» под управлением 52-летнего жителя Октябрьского района. В результате столкновения оба водителя и 49-летний пассажир легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия