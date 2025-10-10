О состоянии аварийности на территории Республики Калмыкия

За неделю на территории Республики Калмыкия зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы различной степени тяжести.

6 ноября на 63 километре автодороги «Малые Дербеты – Большой Царын» 64-летний водитель грузового автомобиля «Камаз-5320» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген-Поло» под управлением 52-летнего жителя Октябрьского района. В результате столкновения оба водителя и 49-летний пассажир легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия