Молодые учителя калмыцкого языка получат по 100 тысяч рублей.

Решение вынесла Комиссия Министерства образования и науки. Ежегодно единовременную выплату назначают во исполнение Указа Главы Бату Хасикова «О мерах государственной поддержки сохранения и развития калмыцкого языка» в качестве подъёмного капитала.

Ранее сумма составляла 50 000 рублей, но в марте 2025 года её увеличили вдвое. В числе получателей в этом году учителя Троицкой средней школы им. Г.К. Жукова Айса Настаева, СОШ №15 Элисты Санамджиль Санджиева и Садовской школы №2 им. Д.А. Маковкина Юлия Шоткаева.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

