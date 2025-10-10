В Калмыкии прокуратура выявила нарушения при взыскании алиментов.
В ходе проверки Отделения судебных приставов по Сарпинскому, Кетченеровскому и Малодербетовскому районам установлено неисполнение требований законодательства об исполнительном производстве.
Приставы-исполнители в 2024–2025 годах не проводили индексацию алиментов, взыскиваемых в твёрдой денежной сумме, несмотря на рост прожиточного минимума. Данные действия противоречат положениям Федерального закона «Об исполнительном производстве».
По результатам проверки прокурор направил представление руководителю УФССП по Республике Калмыкия с требованием устранить выявленные нарушения.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия