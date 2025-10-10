Полицейскими Цаган-Амана задержан подозреваемый в незаконной добыче биологических ресурсов

Совместный рейд инспекторов ДПС и участкового в поселке Цаган-Аман завершился задержанием жителя Юстинского района, подозреваемого в незаконной добыче биоресурсов. На федеральной трассе во время операции «Путина-2025» был остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружены семь мешков с рыбой.

По предварительным данным, мужчина занимался браконьерским ловом на акватории Волги с использованием лесковой сети длиной 150 метров. Изъято 958 экземпляров рыбы частиковых видов, которые направлены на ихтиологическую экспертизу. По результатам которой дознавателем Отделения полиции п. Цаган-Аман будет принято процессуальное решение. Незаконное орудие лова изъято.

Фото: МВД Калмыкия