11 ноября, 07:17
НовостиСобытие

Жителям Калмыкии следует быть бдительными — в мессенджерах участились случаи мошенничества с фальшивыми ботами для оплаты коммунальных услуг.

Жителям Калмыкии следует быть бдительными — в мессенджерах участились случаи мошенничества с фальшивыми ботами для оплаты коммунальных услуг.

Преступники создают поддельные сервисы, маскирующиеся под официальные платформы, чтобы похитить персональные и банковские данные граждан.

Злоумышленники проникают в домовые чаты или рассылают сообщения, выдавая себя за представителей управляющих компаний. Они предлагают «удобный способ» оплаты ЖКУ, передачи показаний счетчиков или подачи заявок, направляя пользователей на фейковые боты.

Фото: Город Элиста

