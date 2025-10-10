Жителям Калмыкии следует быть бдительными — в мессенджерах участились случаи мошенничества с фальшивыми ботами для оплаты коммунальных услуг.

Преступники создают поддельные сервисы, маскирующиеся под официальные платформы, чтобы похитить персональные и банковские данные граждан.

Злоумышленники проникают в домовые чаты или рассылают сообщения, выдавая себя за представителей управляющих компаний. Они предлагают «удобный способ» оплаты ЖКУ, передачи показаний счетчиков или подачи заявок, направляя пользователей на фейковые боты.

Фото: Город Элиста