Под председательством Владимира Путина 5 ноября в Кремле прошло заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям

В начале заседания Совета при Президенте по межнациональным отношениям Владимир Путин сказал:

Уважаемые коллеги!

Я в начале хотел бы вернуться к мероприятиям вчерашнего дня, праздничным мероприятиям, связанным с Днём народного единства. Вы знаете, что этот праздник связан с переломными событиями начала XVII века, с победой над интервенцией и Смутой. Это был настоящий народный подвиг, и он был совершён представителями разных сословий, разных национальностей во имя общего Отечества.

Вместе с тем те далёкие события — это и урок всем нам, причём на все времена, назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, самих основ государства и, конечно, беречь общественное и национальное единство, свои ценности и наши общие устои. Это, без преувеличения, самая важная, главная опора нашего суверенитета.

Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой за Россию, доказывают в сражении, что все мы один народ. Наше заседание посвящено Стратегии государственной национальной политики, результатам её реализации с 2012 года, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет.

Отмечу, что за прошедшие годы в русле Стратегии принят целый ряд значимых организационных и управленческих решений. По сути, была выстроена целостная, обновлённая под актуальные вызовы и задачи система национальной политики. Хочу поблагодарить за проведённую работу всех вас, президентский Совет, коллег из органов власти и общественных организаций, духовных пастырей традиционных религиозных объединений и наше научное сообщество.

Созданную правовую базу, институты, механизмы, показавшие свою эффективность, нужно и дальше отлаживать, донастраивать, в том числе это касается системы мониторинга, раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.

В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции, слава богу, по этим вопросам, но это именно в целом. Важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают, а такое бывает: жизнь сложна и многообразна. Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами.

Цель очевидна — пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги — и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы.

За пределами России создаются всё новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле это просто орудия информационной войны против нас. Вы знаете, об этом: теперь всё чаще и чаще ведут речь о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам всё того же пресловутого стратегического поражения.

Выдумали даже особый термин — некая «постРоссия», то есть лишённая суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки. Мы об этом не раз слышали, в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется.

И тем не менее, несмотря на то, что ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это всё продолжается — и угрозы, значит, у нас сохраняются. И мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твёрдо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Всё это должна отражать и новая редакция Стратегии национальной политики.

На что отдельно хотел бы обратить внимание, уважаемые коллеги.

Первое. Как уже говорил, идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников.

Русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального уже Отечества.

Безусловно, для нас также важны и необходимы культура, обычаи, языки каждого народа нашей огромной страны. Такое многообразие, забота о его сохранении — это основа основ национальной политики России.

Добавлю, что в российском календаре теперь будут два новых праздника, а именно: День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации. Они будут отмечаться ежегодно 30 апреля и 8 сентября соответственно.

Второе. Одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение наших граждан. То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своём регионе, городе, посёлке — вот что важно, что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области.

И, конечно, чтобы получить достоверную картину, видеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общероссийской идентичности, нужны «точные инструменты».

В этой связи с участием ведущих учёных, экспертов прошу изучить опыт социологических исследований в этой сфере, предложить варианты их совершенствования с применением передовых научных подходов и наработок.

Третье. В целом система индикаторов эффективности новой Стратегии очень важна для качества управления, выверенных и своевременных решений.

Согласен с коллегами: перечень таких показателей в сфере национальной политики должен быть единым, комплексным и объективным, что называется, сквозным для оценки работы уполномоченных органов власти всех уровней. Прошу Правительство совместно с Советом и регионами этот вопрос дополнительно проработать.

Четвёртое. В Стратегии предложено усилить региональный компонент — это правильный шаг для нашей большой, федеративной страны. При этом у глав субъектов должны быть все инструменты для работы на местах, а федеральный центр, разумеется, и впредь должен обеспечивать единую стратегическую линию.

И пятое. Сегодня координация по вопросам межнациональных отношений возложена на Межведомственную рабочую группу. Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить её статус до правительственной комиссии.

В ходе заседания Президент России Владимир Путин поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026 год годом единства народов РФ и поручил подготовить проекты соответствующих решений.

В заседании принял участие член Президиума Совета при Президенте, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов.

