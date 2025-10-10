Ночные встречи в заповеднике «Черные земли»

Большинство его обитателей проявляют активность в тёмное время суток. Хотя съёмка ночной жизни степных животных сопряжена с трудностями, инспекторам во время патрулирования удаётся запечатлеть уникальные моменты встреч с обитателями заповедника.

Эти краткие кадры, снятые на камеры мобильных телефонов, позволяют заглянуть в скрытную жизнь ночной степи и становятся ценными материалами для изучения поведения местной фауны.

Видео: Заповедник "Черные земли"