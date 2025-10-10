10 ноября, 19:50
10 ноября, 16:44
НовостиСобытие

Следственный отдел по городу Элиста завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера МУП «Элиставодоканал».

Он обвиняется в совершении двух эпизодов присвоения и растраты средств предприятия на общую сумму более 60 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2020–2021 годах обвиняемый, исполняя обязанности директора предприятия, без соответствующих распоряжений главы администрации города незаконно начислял и выплачивал себе и директору премии и вознаграждения.

В ходе расследования были проведены обыски, выемки документов, допросы свидетелей и назначены судебные экспертизы. Для возмещения ущерба на имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее по аналогичным преступлениям был осужден бывший директор предприятия.

Фото: Следком Калмыкии

