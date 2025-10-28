Рифат Сабитов: «Главным принципом для противодействия мошенничеству является безопасность персональных данных»

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Онлайн-мошенничество — индивидуальный подход. Как противостоять угрозам в социальных сетях и мессенджерах». Участники обсудили актуальные угрозы онлайн-пространства, рассказали о проводимой на уровне государства работе и поделились советами, как противостоять мошенничеству.

Встречу открыл председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, выступающий в роли модератора. Он подчеркнул, что киберпреступники не ограничиваются исключительно финансовой выгодой.

«Злоумышленники втягивают молодых людей от 14 до 18 лет в противоправные действия, в частности, в поджоги релейных щитов на железных дорогах, что приводит к нарушению режима движения железнодорожного транспорта. И молодые люди где-то в соцсетях читают, что им предлагается некая необременительная работа, им обещают за это заплатить от 25 до 100 тысяч рублей, хотя речь идет фактически о диверсии», — заявил Рифат Сабитов.

Главным принципом для противодействия мошенничеству и шантажу является безопасность персональных данных, добавил спикер.

«Если мошенник знает, где человек живет, кем он работает, где работает, какие покупки совершает, с кем общается и так далее, то он выстраивает целый сценарий его обмана», — сказал Рифат Сабитов.

Со стороны законодателей слово взял заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Он напомнил, что в России продолжает постепенно вводиться регулирование, связанное с борьбой с мошенничеством.

«Например, 30 июля 2024 года был принят закон, направленный на борьбу с «серыми» SIM-картами. Тот же закон говорит, что должна быть деанонимизация владельцев каналов в социальных сетях, у которых больше 10 тысяч подписчиков. Также 1 апреля 2025 года президентом был подписан закон о мерах по противодействию телефонному мошенничеству. И мы, мне кажется, наконец решили проблему, когда представители преступного сообщества пользовались возможностью через интернет говорить от имени всех уважаемых структур, начиная от МВД и заканчивая Центробанком», — сказал Артем Кирьянов.

На заседании отмечено, что мошенники в первую очередь предпочитают Telegram и WhatsApp, где процент совершения преступлений равен 64% и 30% соответственно.

Участники предложили создать отраслевые стандарты работы с персональными данными, которые должны включать состав сведений, к которым оператор связи может получить доступ. Инициативу поддержал Артем Кирьянов, который предложил перенести обсуждение предложения на площадку Госдумы.

Также обозначена необходимость постоянного просвещения по теме кибербезопасности, причем работа должна проводиться и в отношении населения, и в отношении бизнеса. В качестве примера привели VPN-сервис. А это далеко не безопасный инструмент — данные пользователей уходят непонятно кому и неизвестно для каких целей.

Эксперты отметили более высокую юридическую защищенность пользователя российских сервисов, ведь в случае нарушения прав можно обратиться в Роскомнадзор или МВД и получить ответ.

Участники дискуссии также подчеркнули, что в нашей стране широкое разнообразие выбора программного обеспечение, и интерес к нему только растет. Например, национальный мессенджер MAX, который по качеству связи не уступает зарубежным аналогам.

Фото: Общественная палата РФ