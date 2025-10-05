Калмыкия присоединилась к X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Мероприятие направлено на сохранение традиционных российских ценностей и противодействие фальсификации истории.
Акция прошла при поддержке Министерства культуры и туризма Калмыкии. Национальная библиотека им. Амур-Санана стала одной из площадок, где 70 участников разных возрастов и профессий проверили свои знания о культуре и традициях народов России.
Среди участников были представители Росгвардии, следственного управления СК России, Росреестра, педагоги, студенты и пенсионеры.
Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана