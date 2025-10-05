В Элисте вынесен приговор по делу о коммерческом подкупе и взятке

Прокуратура города поддержала государственное обвинение в отношении 62-летнего жителя Элисты, признанного виновным по двум статьям Уголовного кодекса: коммерческий подкуп и дача взятки через посредника.

Установлено, что обвиняемый в период с декабря 2023 по июнь 2024 года передал 22,5 тыс. рублей генеральному директору автошколы за фиктивное свидетельство об обучении управлению спецтехникой без фактического прохождения курса.

Кроме того, через того же посредника он передал 5 тыс. рублей специалисту инспекции «Гостехнадзор» за получение удостоверения тракториста-машиниста без сдачи экзаменов в Министерстве сельского хозяйства Калмыкии.

Подсудимый полностью признал вину. Элистинский городской суд назначил наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафом 30 тыс. рублей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия