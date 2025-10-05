Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Республика приняла участие в седьмом сезоне масштабной экологической акции в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие прошло на двух площадках: территории Республиканского онкологического диспансера им. Э.С. Тимошкаевой и в Башантинском лесничестве.

В акции участвовали и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Санал Годжуров, сотрудники лесного хозяйства, медицинские работники и депутаты. Общая цель проекта по всей стране — высадить 70 миллионов деревьев.

Фото: Минприроды Республики Калмыкия