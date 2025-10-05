6 ноября, 13:14
НовостиСобытие

Калмыцкий борец Мингиян Горяев победил на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Калмыцкий борец Мингиян Горяев победил на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

С 4 по 5 ноября в Ростове-на-Дону проходил всероссийский турнир среди юниоров до 21 года — Кубок заслуженного мастера спорта Александра Чехиркина. Калмыцкий спортсмен Мингиян Горяев продемонстрировал выдающуюся технику, силу и характер, завоевав первое место в своей весовой категории.

Это достижение стало ещё одним успехом в карьере молодого, но уже титулованного борца. Кроме золотой медали, Мингиян удостоился главного приза турнира в номинации «Лучший борец».

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

