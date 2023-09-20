Калмыкия на выставке "Россия" представит древние традиции с помощью IT-технологий

Все желающие смогут познакомиться с культурой, красотой природы степного региона, его достижениями в экономике и туризме в новом формате интерактивный пол будет имитировать цветение тюльпанов, розовое озеро, пески и ковыль. Поучаствовать в национальных обрядах и выиграть или приобрести турпутевку. Об этом информагенству ТАСС сообщил глава региона Бату Хасиков.

По его словам, дизайн павильона Калмыкии был разработан с учетом национальных особенностей. Чтобы, попав в него с помощью IT-технологий гость почувствовал аутентичность. Отметим, выставка-форум пройдет с 4 ноября до 12 апреля следующего года.