Сегодня состоится открытие информационно-просветительского мероприятия «Культурный код России: Калмыкия

Историческое и культурное наследие Большедербетовского улуса». Оно пройдет в Доме народов России в Москве. Его цель - сохранение, возрождение и развитие национальной культуры и языка калмыцкого народа, воспитания молодежи в лучших его традициях.

Гости смогут увидеть фотовыставку личности Большедербетовского улуса, его историю в фотографиях а также ювелирные украшения народного художника Калмыкии – Галины Ушановой. Выставка будет открыта для посещения 23 и 24 сентября.