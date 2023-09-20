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22 сентября, 09:55
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В Калмыкии в этом году планируется увеличить площадь лесовосстановления почти на полторы тысячи га.

В Калмыкии в этом году планируется увеличить площадь лесовосстановления почти на полторы тысячи га.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Для этого специалисты расчистят территории от древесины и камней, подготовят почву и посадят сеянцы с открытой корневой системой. Также планируется дополнить. же имеющиеся лесные культуры.

Как нам сообщили в пресс-службе минприроды Калмыкии, в рамках нацпроекта с 2019 по 2022 год работы по лесовосстановления были проведены свыше 4,5 тысяч га.

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