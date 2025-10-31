Эльзята и Герензел Левгеевы — участницы первенства Азии по классическим шахматам среди школьников.

19-е по счёту соревнования среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет сегодня завершились в столице Монголии, Улан-Баторе. Как сообщается на сайте Российской шахматной федерации, официальными участниками Первенства Азии являются победители школьного Первенства России 2025, которое состоялось 16-22 июня. Они получили право участия в соревнованиях в Монголии. Эльзята Левгеева в турнире девочек до 9 лет набрала 6 очков.

В категории мальчиков до 7 лет россиянин Михаил Марков завоевал второе место, набрав 7,5 очков. Даниил Каминский набрал 9 из 9 в соревновании мальчиков до 11 лет — он досрочно выиграл турнир. У девочек до 11 лет Марьяна Осипова завоевала "серебро" с 7 очками.

Первый ход заключительного тура чемпионата Азии по шахматам среди школьников сделал экс-глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в партии лидера турнира в своей возрастной категории, россиянки Евгении Сатановской.

Фото: Кирсан Илюмжинов