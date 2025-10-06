Бевеев попросил 12 билетов на матчи сборной России для земляков.

Как сообщает ТАСС, Мингиян Бевеев попросил 10-12 билетов на предстоящие товарищеские матчи с Ираном и Боливией для болельщиков из Калмыкии.

«С родины пишут, собираются на футбол. Думаю, что много приедет болельщиков, друзей, будет много поддержки», — сказал он.

Бевеев стал первым калмыцким спортсменом, вызванным в главную команду страны. Матч с Ираном состоится 10 октября, с Боливией — 14 октября.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС