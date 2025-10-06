8 октября, 11:26
 17 °C
95,67
81,93
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 октября, 07:22
НовостиСобытие

Бевеев попросил 12 билетов на матчи сборной России для земляков.

Бевеев попросил 12 билетов на матчи сборной России для земляков.

Как сообщает ТАСС, Мингиян Бевеев попросил 10-12 билетов на предстоящие товарищеские матчи с Ираном и Боливией для болельщиков из Калмыкии.

«С родины пишут, собираются на футбол. Думаю, что много приедет болельщиков, друзей, будет много поддержки», — сказал он.

Бевеев стал первым калмыцким спортсменом, вызванным в главную команду страны. Матч с Ираном состоится 10 октября, с Боливией — 14 октября.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия