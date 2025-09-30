Медики Республиканской больницы поздравили пациентов с Днём пожилого человека

В терапевтическом отделении Республиканской больницы имени П.П. Жемчуева прошло праздничное мероприятие для пациентов, приуроченное к Международному дню пожилых людей.

Медики организовали для пациентов душевное чаепитие, вручили памятные подарки и тепло поздравили старшее поколение. Заведующая отделением Юлия Сарангова поблагодарила пожилых людей за их труд и мудрость, пожелав крепкого здоровья и долголетия.

Фото: Ресбольница08