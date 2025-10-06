7 октября, 20:16
7 октября, 15:00
НовостиСобытие

В Целинном районе Калмыкии сотрудники полиции задержали 12-летнего местного жителя, управлявшего мотоциклом.

Установлено, что несовершеннолетний взял ключи от транспортного средства, принадлежащего его отцу, и выехал на нём на федеральную автодорогу Р-22 «Каспий», где вскоре был остановлен сотрудниками полиции.

Мотоцикл изъят. Отец несовершеннолетнего привлечён к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, также в отношении родителя возбуждено дело за передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения.

Фото: МВД Калмыкия

