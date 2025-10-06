7 октября, 17:04
7 октября, 12:01
В Калмыкии раскрыта кража денежных средств из частного дома.

Сотрудники уголовного розыска Элисты задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 20 000 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о проникновении в её дом через открытую форточку.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого. Мужчина признал вину и пояснил, что похищенные средства потратил на личные нужды.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

