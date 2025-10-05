5 ноября, 18:02
5 ноября, 12:45
НовостиСобытие

Госавтоинспекция сообщает о состоянии аварийности на территории Республики Калмыкия

За период с 27 октября по 2 ноября 2025 года на дорогах региона зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 16 получили травмы различной степени тяжести.

В одном из инцидентов 29 октября в Элисте на улице Пушкина 50-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы.

За отчетный период с помощью систем автоматической фиксации правонарушений выявлено 4584 административных нарушения ПДД.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

