8 февраля на 85-м году жизни скончался выдающийся государственный и общественный деятель Калмыкии, Почётный гражданин республики Батыр Михайлов.

Он родился 28 марта 1941 года. После окончания Грозненского нефтяного института работал в нефтегазовой отрасли, где участвовал в исследованиях недр Калмыкии, способствовавших газификации региона и развитию столицы.

В дальнейшем Батыр Чимидович занимал руководящие партийные и государственные посты, в том числе должность Председателя Совета Министров Калмыцкой АССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и Калмыцкой АССР.

Находясь на заслуженном отдыхе, он возглавлял общественный фонд по увековечению памяти Б. Б. Городовикова, по инициативе которого в Элисте был установлен памятник политику.

Фото: Официальный сайт Главы Республики Калмыкия