️Жители Элисты осуждены за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.
Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин.
По данным следствия, в сентябре 2025 года они по предварительному сговору на автомобиле прибыли к тайнику-закладке с наркотическим средством (мефедрон) в степной местности около села Максимовка, изъяли и хранили его до задержания полицией.
С учётом позиции государственного обвинителя одному из подсудимых суд назначил 3 года лишения свободы условно, другому — 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия