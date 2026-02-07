️Жители Элисты осуждены за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин.

По данным следствия, в сентябре 2025 года они по предварительному сговору на автомобиле прибыли к тайнику-закладке с наркотическим средством (мефедрон) в степной местности около села Максимовка, изъяли и хранили его до задержания полицией.

С учётом позиции государственного обвинителя одному из подсудимых суд назначил 3 года лишения свободы условно, другому — 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия