28 ноября, 22:26
28 ноября, 19:11
НовостиСобытие

РКН заблокирует WhatsApp*, если мессенджер продолжит нарушать законодательство

Роскомнадзор постепенно ограничивает работу иностранного приложения. Поводом стали случаи использования мессенджера для мошенничества, организации терактов и вербовки граждан. В ведомстве утверждают, что администрация платформы не противодействует этому, нарушая закон.

Ограничения будут ужесточать — предупредил РКН. Мессенджеру грозит полная блокировка, если требования так же будут проигнорированы.

*Принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена.

