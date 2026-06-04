Жители Калмыкии побывали на приеме у онколога

Пациентов осмотрел и проконсультировал известный врач, депутат Госдумы Бадма Башанкаев. Люди обращались как с первичными, так и с повторными жалобами. Как рассказал в интервью Башанкаев, радует профессионализм местных врачей. Их метод выявления и лечения онкологии не расходится с показаниями специалистов федеральных клиник.

Выявляют как запущенные формы рака, но всё больше обнаруживают опухоли на ранней стадии.

Существенно снизить риск осложнений и смертности позволяют регулярные профилактические осмотры. Особенно важно их прохождение в подростковом возрасте, когда организм только развивается, а также после 40 лет, когда возрастает риск онкологических и сердечно-сосудистых болезней.