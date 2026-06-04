  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 июня, 11:22
НовостиСобытие

Жители Калмыкии побывали на приеме у онколога

Пациентов осмотрел и проконсультировал известный врач, депутат Госдумы Бадма Башанкаев. Люди обращались как с первичными, так и с повторными жалобами. Как рассказал в интервью Башанкаев, радует профессионализм местных врачей. Их метод выявления и лечения онкологии не расходится с показаниями специалистов федеральных клиник.

Выявляют как запущенные формы рака, но всё больше обнаруживают опухоли на ранней стадии.

Существенно снизить риск осложнений и смертности позволяют регулярные профилактические осмотры. Особенно важно их прохождение в подростковом возрасте, когда организм только развивается, а также после 40 лет, когда возрастает риск онкологических и сердечно-сосудистых болезней.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия