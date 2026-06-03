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4 июня, 16:05
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Делегация Калмыкии работает на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Калмыкии работает на Петербургском международном экономическом форуме

Заместитель Председателя Правительства – Министр цифрового развития Алексей Этеев и министр экономики Андрей Чиджиев обсудили с руководством одной из российских электронных торговых площадок перспективы развития логистической инфраструктуры и электронной коммерции в регионе.

Сегодня маркетплейсы – не просто удобный способ совершать покупки, это полноценный и эффективно работающий сегмент экономики. Для Калмыкии сотрудничество с ними – это новые возможности для предпринимателей, создание рабочих мест, расширение рынка сбыта местной продукции до миллионной аудитории покупателей, повышение логистических возможностей и доступности товаров для жителей региона, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

«Особое внимание стороны уделили вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, в которых Калмыкия имеет определенные преимущества за счет своих налоговых преференций и многолетней работы по минимизации административных барьеров. Уверен, что калмыцкие предприниматели способны успешно конкурировать на крупнейших российских торговых площадках, а наша задача – создать для этого необходимые условия», – подчеркнул по итогам встречи Алексей Этеев.

Видео: Правительство Калмыкии

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