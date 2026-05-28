29 мая, 14:20
НовостиСобытие

️В прокуратуре Калмыкии обсудили вопросы противодействия коррупции.

Заседание членов рабочей группы, среди которых были руководители силовых и контролирующих органов, прошло под председательством прокурора республики Виталия Семенченко. Участники встречи обсудили результаты проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции и причины низкой эффективности должностных лиц по профилактике таких правонарушений, в том числе непредоставление сведений о расходах. Также рассмотрены вопросы взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности в сфере реализации национальных проектов. По результатам совещания определен комплекс дополнительных организационных и практических мероприятий, направленных на совершенствование работы в указанной сфере.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

