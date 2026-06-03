Экипаж из Калмыкии выступает на Кубке России по ралли-рейдам в Ульяновской области

С 5 по 7 июня во втором этапе Кубка России по ралли-рейдам участвуют Давид Бараев и Мингиян Будыев . Соревнования принимает Ульяновская область. Спортсменов, входящих в число сильнейших в стране, ожидают два дня напряжённой борьбы на грунтовых и чернозёмных дорогах, полевых извилистых трассах с оврагами, а также густых узких лесных участках.

Видео: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия