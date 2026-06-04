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5 июня, 08:40
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Сегодня две важные даты: Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога в России

Сегодня две важные даты: Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога в России

Неслучайно праздники отмечают в один день. Они связаны общей целью – сохранением и улучшением атмосферы родного края, углублением знаний об окружающем мире. День эколога в России также подчеркивает важность профессиональной деятельности государственных природоохранных учреждений и всех защитников природы. Сегодня на наши вопросы ответил прокурор Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры Олег Рожков. Он рассказал о ключевых задачах, стоящих перед ведомством, и о том, как они способствуют защите экологии нашего региона. Интервью смотрите сегодня в 21:00 на канале Россия 24.

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