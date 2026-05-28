29 мая, 14:29
В Элисте спасли девочку, проглотившую 17 магнитов.

В Республиканском детском медицинском центре экстренно прооперировали семилетнюю пациентку. Ребенка доставила бригада скорой помощи с сильными болями в животе и многократной рвотой. Обследование показало, что в желудочно-кишечном тракте находятся инородные тела.

Хирурги провели сложное вмешательство, в ходе которого удалили 17 магнитных шариков и часть поврежденной кишки. Жизнь девочки вне опасности, она уже выписана домой.

Фото: Минздрав Калмыкии

