В Калмыкии перед судом предстанут супруги, обманным путём получившие соцвыплату

Прокурор Лаганского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении двух местных жителей.

По версии следствия, в марте 2025 года фигуранты оформили соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства, скрыв уже имеющееся поголовье крупного рогатого скота. Доход от него превышал прожиточный минимум, что лишало их права на выплату. На основании недостоверных сведений одному из супругов перечислили 200 тысяч рублей. Для сокрытия хищения они предоставили подложные документы о покупке животных, которая фактически не производилась.

Дело направлено в Лаганский районный суд.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия