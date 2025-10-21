23 ноября, 18:19
 5 °C
90,56
79,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 ноября, 13:14
НовостиСобытие

Сегодня свой день рождения отмечает Председатель совета ветеранов МВД по Республике Калмыкия Виктор Улюмджанов.

Сегодня свой день рождения отмечает Председатель совета ветеранов МВД по Республике Калмыкия Виктор Улюмджанов.

Поздравить заслуженного ветерана прибыли министр внутренних дел республики Дмитрий Григорьев и врио заместителя министра Александр Буваев.

Виктор Михайлович родился 23 ноября 1948 года в Алтайском крае. Он прошёл путь от рядового милиционера до первого заместителя министра МВД Калмыкии, отдав службе в органах внутренних дел 30 лет. За это время он окончил Высшую следственную школу МВД СССР и Академию МВД СССР.

Министр отметил, что его жизненный и служебный путь является образцом для молодого поколения.

Фото: МВД Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия