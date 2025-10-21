Сегодня свой день рождения отмечает Председатель совета ветеранов МВД по Республике Калмыкия Виктор Улюмджанов.

Поздравить заслуженного ветерана прибыли министр внутренних дел республики Дмитрий Григорьев и врио заместителя министра Александр Буваев.

Виктор Михайлович родился 23 ноября 1948 года в Алтайском крае. Он прошёл путь от рядового милиционера до первого заместителя министра МВД Калмыкии, отдав службе в органах внутренних дел 30 лет. За это время он окончил Высшую следственную школу МВД СССР и Академию МВД СССР.

Министр отметил, что его жизненный и служебный путь является образцом для молодого поколения.

Фото: МВД Калмыкия