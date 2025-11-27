У православных начался Рождественский пост.

Он предшествует главному празднику – дню появления на свет Иисуса Христа и продлится до 6 января. Это время православные посвящают духовному очищению. Немаловажны и ограничения в приеме пищи: отказ от мяса, молочной продукции. По словам верующих, рождественский постный стол может быть разнообразным, вкусным и полезным. Ведь главное здесь не пища, считают они. Священнослужители также наставляют прихожан: гастрономическая составляющая не должна быть самоцелью. Подготовка души ко встрече родившегося Христа – вот задача Рождественского поста. А это значит, что все усилия – пищевые ограничения, отказ от развлечений, посещение богослужений в храме и добрые дела – должны быть посвящены грядущему празднику.