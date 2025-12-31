️За время новогодних каникул в Элисте зарегистрированы два случая мошенничества, жертвами которых стали дети и их родители.

В первом инциденте 9-летняя девочка, следуя указаниям злоумышленника в мессенджере, перевела 64 тысячи рублей с карты родителей для покупки игровой валюты. Передача денег не состоялась.

Во втором случае 12-летний мальчик передал мошенникам реквизиты банковской карты матери и коды подтверждения из SMS. Преступники оформили на её имя кредитную карту и похитили 49 тысяч рублей.

Полиция рекомендует родителям ограничить доступ детей к платёжным средствам и провести беседы о правилах безопасности в интернете.

Фото: МВД Калмыкии