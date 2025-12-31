Бригады скорой помощи за новогодние выходные отработали 1305 вызовов.

Среди них 279 касались детей, включая 32 малыша в возрасте до 1 года.

В черте города произошло три ДТП. К счастью, серьезных травм удалось избежать, специалисты оперативно оказали помощь пострадавшим.

В детской поликлинике было зафиксировано 820 обращений, из которых почти половина случаев — ОРВИ.

В приемном отделении детской больницы зарегистрировано более 350 обращений с диагнозами ОРВИ, пневмонии, бронхита и других респираторных заболеваний. 16 детей обратились с инородными телами, 45 — с расстройствами ЖКТ.

Фото:Минздрав Калмыкии