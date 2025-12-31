В последний путь проводили ветерана калмыцкой журналистики Валерия Анкранова.

Он боролся с недугом. В последние месяцы главной его поддержкой были не только родные и близкие, окружившие его заботой и вниманием, но и земляки. Средства от благотворительного концерта были направлены на его оперативное лечение.

Валерий Анкранов — известный в республике радиожурналист. В фонде немало озвученных им передач и документальных фильмов. В последний раз он был у нас в студии полтора года назад, в день своего юбилея. В июле 2024 года ему исполнилось 75. О той памятной встрече расскажет Саглара Чингеева.