13 января, 17:14
 -2 °C
91,97
78,79
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 января, 14:00
НовостиСобытие

Росприроднадзор предъявил иск нефтяной компании в Калмыкии за ущерб почвам

Росприроднадзор предъявил иск нефтяной компании в Калмыкии за ущерб почвам

Загрязнение на трех месторождениях ЗАО «Ильменскнефть» в степном регионе выявило Нижне-Волжское межрегиональное управление ведомства. Его площадь составила 145 кв метров земель. Компании выдано предписание об устранении нарушений и добровольном возмещении причиненного вреда.

Рассчитанный специалистами Росприроднадзора экологический ущерб составил 1 156 369 рублей. На компанию и должностное лицо наложен административный штраф в размере 250 тысяч рублей. Если ЗАО «Ильменскнефть» откажется компенсировать ущерб почвам региона, Росприроднадзор обратится за взысканием средств через Арбитражный суд Калмыкии.

Источник: Росприроднадзор

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия