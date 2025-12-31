Росприроднадзор предъявил иск нефтяной компании в Калмыкии за ущерб почвам

Загрязнение на трех месторождениях ЗАО «Ильменскнефть» в степном регионе выявило Нижне-Волжское межрегиональное управление ведомства. Его площадь составила 145 кв метров земель. Компании выдано предписание об устранении нарушений и добровольном возмещении причиненного вреда.

Рассчитанный специалистами Росприроднадзора экологический ущерб составил 1 156 369 рублей. На компанию и должностное лицо наложен административный штраф в размере 250 тысяч рублей. Если ЗАО «Ильменскнефть» откажется компенсировать ущерб почвам региона, Росприроднадзор обратится за взысканием средств через Арбитражный суд Калмыкии.

Источник: Росприроднадзор