13 января, 14:06
НовостиСобытие

В Лаганском районе задержан местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

На одной из улиц города сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего мужчины.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили свёрток с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах. По предварительным данным, в свёртке находится наркотическое средство.

Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик самостоятельно из листьев дикорастущей конопли. Вещество направлено на экспертизу. Отделом дознания проводится проверка.

Фото: МВД Калмыкия

