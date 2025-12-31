В Лаганском районе задержан местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
На одной из улиц города сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего мужчины.
В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили свёрток с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах. По предварительным данным, в свёртке находится наркотическое средство.
Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик самостоятельно из листьев дикорастущей конопли. Вещество направлено на экспертизу. Отделом дознания проводится проверка.
Фото: МВД Калмыкия