13 января, 17:15
 -2 °C
91,97
78,79
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 января, 14:02
НовостиСобытие

Сегодня – День российской печати.

Сегодня – День российской печати.

13 января 1703 года вышел в свет первый номер отечественной газеты «Ведомости». Издание было учреждено Петром I. Профессиональный праздник в Калмыкии отмечают сотрудники как печатных, так и электронных средств массовой информации. Журналисты республики продолжают лучшие традиции своих предшественников, ежедневно рассказывая о событиях в общественной, социально-экономической и культурной жизни. Первый номер национальной газеты «Ойратские известия», напомним, был издан 15 ноября 1917 года.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия