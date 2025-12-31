Сегодня – День российской печати.

13 января 1703 года вышел в свет первый номер отечественной газеты «Ведомости». Издание было учреждено Петром I. Профессиональный праздник в Калмыкии отмечают сотрудники как печатных, так и электронных средств массовой информации. Журналисты республики продолжают лучшие традиции своих предшественников, ежедневно рассказывая о событиях в общественной, социально-экономической и культурной жизни. Первый номер национальной газеты «Ойратские известия», напомним, был издан 15 ноября 1917 года.