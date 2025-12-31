13 января, 17:22
13 января, 14:10
НовостиСобытие

В Элисте задержан подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений.

В Элисте задержан подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений.

В дежурную часть столичного полицейского управления поступило сообщение: в медицинское учреждение доставлен 71-летний пенсионер с ножевыми ранениями. По предварительным данным, конфликт произошёл во время совместного распития спиртного. После нанесения травм нападавший скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии

