В Элисте задержан подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений.

В дежурную часть столичного полицейского управления поступило сообщение: в медицинское учреждение доставлен 71-летний пенсионер с ножевыми ранениями. По предварительным данным, конфликт произошёл во время совместного распития спиртного. После нанесения травм нападавший скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии