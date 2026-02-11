Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Татарченко из Элисты исполнилось 96 лет.

Она родилась 12 февраля 1930 года. В военные годы, будучи подростком, трудилась в колхозе, приближая Победу в тылу. После Валентина Тимофеевна работала на почте, воспитала семью. За многолетний добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда РФ», награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

С днём рождения именинницу поздравил депутат Элистинского городского собрания Церен Сарангов. Он передал Валентине Тимофеевне персональное поздравление от Президента России Владимира Путина, вручил цветы и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Фото: Элистинское городское Собрание