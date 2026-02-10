11 февраля, 20:06
11 февраля, 17:01
НовостиСобытие

Федеральная антимонопольная служба проведёт проверки экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги.

Основанием стали публикации в СМИ и многочисленные обращения граждан о резком росте платежей в январе 2026 года. Проверки охватят сферы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

В конце 2025 года президент Владимир Путин подчеркнул, что повышение тарифов не должно приобретать стихийный характер и находиться под контролем соответствующих ведомств.

