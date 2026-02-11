В Калмыкии перед судом предстанет 42-летний житель соседнего региона, обвиняемый в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, 27 ноября 2025 года в селе Троицкое он передал сотруднику полиции 30 тысяч рублей за возврат транспортного средства и непривлечение к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Правоохранитель отказался от незаконного вознаграждения, факт передачи денег зафиксирован оперативниками. Обвиняемый полностью признал вину, на его банковские счета наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии