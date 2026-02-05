7 февраля, 13:24
7 февраля, 10:13
НовостиСобытие

Амбулаторно-поликлинический корпус госпиталя ветеранов войн в Элисте введён в эксплуатацию.

Сейчас проходит процедура его лицензирования, сообщил заместитель председателя Правительства Александр Мишаков. Под его председательством обсудили ход строительства Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации. Первый этап уже завершён. Скоро станет известна дата открытия амбулаторно-поликлинического корпуса. Второй этап на стадии проектирования и предусматривает расширение госпиталя, создание дополнительных лечебных и реабилитационных подразделений. Современный комплекс возводится в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики.

