Амбулаторно-поликлинический корпус госпиталя ветеранов войн в Элисте введён в эксплуатацию.

Сейчас проходит процедура его лицензирования, сообщил заместитель председателя Правительства Александр Мишаков. Под его председательством обсудили ход строительства Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации. Первый этап уже завершён. Скоро станет известна дата открытия амбулаторно-поликлинического корпуса. Второй этап на стадии проектирования и предусматривает расширение госпиталя, создание дополнительных лечебных и реабилитационных подразделений. Современный комплекс возводится в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики.