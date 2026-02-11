Жители Элисты смогут изменить алгоритм работы городского транспорта.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии вместе с волонтёрами проводит опросы на остановках общественного транспорта. Цель исследования — собрать мнения жителей о транспортной доступности города. Полученная информация будет учтена при разработке новых транспортных схем и планов развития. Таким образом, элистинцы получат реальную возможность внести вклад в развитие транспортной инфраструктуры своего города.