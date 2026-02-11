12 февраля, 17:31
 0 °C
92,48
77,46
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 февраля, 14:27
НовостиСобытие

Жители Элисты смогут изменить алгоритм работы городского транспорта.

Жители Элисты смогут изменить алгоритм работы городского транспорта.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии вместе с волонтёрами проводит опросы на остановках общественного транспорта. Цель исследования — собрать мнения жителей о транспортной доступности города. Полученная информация будет учтена при разработке новых транспортных схем и планов развития. Таким образом, элистинцы получат реальную возможность внести вклад в развитие транспортной инфраструктуры своего города.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия